Сериал «Завещание принцессы» – это украинский приключенческий детектив, действие которого разворачивается в вымышленном государстве Сент-Люмьер. Это маленькая, но гордая страна на границе Франции, сумевшая воплотить утопические мечты человечества о справедливости. Но есть одна проблема: монарх государства король Анри задолжал французскому правительству немалую сумму. Теперь соседи норовят поглотить Сент-Люмьер. Спасти положение может только брак наследного принца Феликса с дочерью американского миллиардера.