Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Завещание принцессы
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Завещание принцессы
Завещание принцессы (2017 - 2017) Завещание принцессы 12+
Год выпуска 2017
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Україна
Продолжительность 6 часов 16 минут
О чем сериал

Сериал «Завещание принцессы» – это украинский приключенческий детектив, действие которого разворачивается в вымышленном государстве Сент-Люмьер. Это маленькая, но гордая страна на границе Франции, сумевшая воплотить утопические мечты человечества о справедливости. Но есть одна проблема: монарх государства король Анри задолжал французскому правительству немалую сумму. Теперь соседи норовят поглотить Сент-Люмьер. Спасти положение может только брак наследного принца Феликса с дочерью американского миллиардера.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов
Евгения Гладий
Александр Тютин
Александр Тютин
Александр Соколовский
Александр Соколовский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Завещание принцессы - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши