Спектакль Старший сын

Пьеса Вампилова о вечных ценностях

Пьеса Александра Вампилова «Старший сын» — одно из самых известных произведений отечественной драматургии. Это история о нелепом, но искреннем человеке, которого переполняют любовь и сострадание ко всем вокруг. Его легко обмануть, и именно с обмана начинается сюжет, когда два молодых человека, опоздав на последнюю электричку, оказываются в доме чудаковатого музыканта. Этот случайный визит меняет жизни всех героев.

История, понятная каждому поколению

Спектакль рекомендован для семейного просмотра, потому что в его героях зрители разных поколений узнают себя. Взрослые найдут отголоски ушедших, но таких важных ценностей. Молодежь откликнется на переживания подростка, увлеченного взрослой женщиной, и увидит знакомые черты в героях, которые ищут искренность в чувствах. А дети, даже самые «взрослые», откроют для себя новый ключ к пониманию своих родителей.

Режиссерское решение и актуальность

Режиссер Сафонов перенес действие пьесы в наше время, лишив его признаков конкретной эпохи. В современном мире, где жизнь стала торопливой, прагматичной и материальной, каждому хочется найти свой уютный уголок. «Старший сын» предлагает зрителям такой островок — место, где все люди родные друг другу и где царит тепло, недоступное для тех, кто стремится купить билет на обычный поезд.

Не пропустите этот спектакль — настоящее событие в мире театра!

Возможны изменения в составе актеров.