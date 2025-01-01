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Старший сын
Билеты от 2000₽
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Постановка
ДК им. Ленсовета 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Пьеса Вампилова о вечных ценностях

Пьеса Александра Вампилова «Старший сын» — одно из самых известных произведений отечественной драматургии. Это история о нелепом, но искреннем человеке, которого переполняют любовь и сострадание ко всем вокруг. Его легко обмануть, и именно с обмана начинается сюжет, когда два молодых человека, опоздав на последнюю электричку, оказываются в доме чудаковатого музыканта. Этот случайный визит меняет жизни всех героев.

История, понятная каждому поколению

Спектакль рекомендован для семейного просмотра, потому что в его героях зрители разных поколений узнают себя. Взрослые найдут отголоски ушедших, но таких важных ценностей. Молодежь откликнется на переживания подростка, увлеченного взрослой женщиной, и увидит знакомые черты в героях, которые ищут искренность в чувствах. А дети, даже самые «взрослые», откроют для себя новый ключ к пониманию своих родителей.

Режиссерское решение и актуальность

Режиссер Сафонов перенес действие пьесы в наше время, лишив его признаков конкретной эпохи. В современном мире, где жизнь стала торопливой, прагматичной и материальной, каждому хочется найти свой уютный уголок. «Старший сын» предлагает зрителям такой островок — место, где все люди родные друг другу и где царит тепло, недоступное для тех, кто стремится купить билет на обычный поезд.

Не пропустите этот спектакль — настоящее событие в мире театра!
Возможны изменения в составе актеров.

Режиссер
Павел Сафонов
В ролях
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Павел Сафонов
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 2000 ₽
9 ноября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 27 ноября
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
19:00 от 1800 ₽
Уфа, 23 января
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
19:00 от 2800 ₽

Фотографии

Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын

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