Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Старший сын
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Блестящий актерский состав в постановке по самой известной пьесе Александра Вампилова 

«Старший сын» – одна из самых известных пьес Александра Вампилова, рассказывающая о нелепом и смешном человеке, переполненном любовью, нежностью и состраданием. Главный герой легко доверяет людям и становится жертвой обмана. История начинается с того, как двое молодых людей, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку.

В поисках тепла и ночлега, незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта, что приводит к неожиданным последствиям, переворачивая жизни всех героев пьесы.

Для всей семьи

Спектакль рекомендован для семейного просмотра. Каждое поколение сможет увидеть в персонажах себя. Взрослые «поностальгируют» по утраченным в обществе ценностям, молодежь будет увлечена чувством подростка к взрослой женщине, а дети получат ключ к пониманию своих родителей.

Надеяться на лучшее

Эта пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести надежду на грани слез, светлых слез. Режиссер спектакля, Сафонов, мастерски перенес действие в наше время, лишив его признаков какой-либо эпохи. Мы живем в торопливом, прагматичном и материальном мире, и каждому хочется найти свой островок, где всегда тепло и уютно.

Уникальный мир спектакля

Создатели «Старшего сына» попытались создать такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города. Здесь все люди родные друг другу, и попасть в этот мир невозможно, купив билет на обычный поезд.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого настоящего события!

*В составе возможны изменения.

Режиссер
Павел Сафонов
В ролях
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Павел Сафонов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 10 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын

В ближайшие дни

Нунча
16+
Драма Музыка Пластический
Нунча
23 сентября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 800 ₽
12+
Драма
Лариса
23 августа в 18:00 ДК железнодорожников им. Пушкина
от 300 ₽
Вий
16+
Драма Музыка Пластический
Вий
10 ноября в 19:00 ДК «Металлург»
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше