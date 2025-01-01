Спектакль Старший сын

Блестящий актерский состав в постановке по самой известной пьесе Александра Вампилова

«Старший сын» – одна из самых известных пьес Александра Вампилова, рассказывающая о нелепом и смешном человеке, переполненном любовью, нежностью и состраданием. Главный герой легко доверяет людям и становится жертвой обмана. История начинается с того, как двое молодых людей, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку.

В поисках тепла и ночлега, незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта, что приводит к неожиданным последствиям, переворачивая жизни всех героев пьесы.

Для всей семьи

Спектакль рекомендован для семейного просмотра. Каждое поколение сможет увидеть в персонажах себя. Взрослые «поностальгируют» по утраченным в обществе ценностям, молодежь будет увлечена чувством подростка к взрослой женщине, а дети получат ключ к пониманию своих родителей.

Надеяться на лучшее

Эта пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести надежду на грани слез, светлых слез. Режиссер спектакля, Сафонов, мастерски перенес действие в наше время, лишив его признаков какой-либо эпохи. Мы живем в торопливом, прагматичном и материальном мире, и каждому хочется найти свой островок, где всегда тепло и уютно.

Уникальный мир спектакля

Создатели «Старшего сына» попытались создать такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города. Здесь все люди родные друг другу, и попасть в этот мир невозможно, купив билет на обычный поезд.

Не пропустите!

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*В составе возможны изменения.