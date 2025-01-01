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Киноафиша Сериалы Большая фарма

Большая фарма (2025 - …)

Bolshaya farma 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Ученые-медики Александр Гиреев и Владимир Шульгин изобрели лекарство, которое может вылечить любое заболевание, даже раковую опухоль. Но препарат, который может спасти мир, становится яблоком раздора для всей семьи. Старший сын Гиреева, Евгений, решает помочь отцу с продвижением. Дочь Полина уверена, что брату нужны только слава и деньги, и он готов предать отца. А сам Гиреев оказывается не готов к компромиссам, которых требует от него рынок большой фармы. Ведь выпуск лекарств — этоприбыльный бизнес. И зачем производить то, что вылечит людей, если можно зарабатывать больше, пока они болеют.

В ролях
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Сергей Уманов
Сергей Уманов
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 10 эпизодов
 
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