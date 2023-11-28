Виктор Добронравов предстает в образе великого русского персонажа в первом трейлере «Онегина»

«Кинокомпания братьев Андреасян» и дистрибьютор «Атмосфера кино» представили первый трейлер масштабной экранизации классического романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Картина, получившая простое название «Онегин», выйдет в прокат 7 марта 2024 года. Режиссером выступает Сарик Андреасян, над сценарием работал Алексей Гравицкий.

В ролике был раскрыт актерский состав, до этого державшийся в секрете. Евгения Онегина воплотил Виктор Добронравов, Ленского — Денис Прытков, тогда как Татьяну сыграла Лиза Моряк. Также в исполнительский ансамбль вошли Татьяна Сабинова (Ольга), Алена Хмельницкая (Ларина), Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко, Олег Каменщиков, Светлана Немоляева и другие. Повествователем выступает Владимир Вдовиченков.

«Онегин» расскажет о заскучавшем аристократе, который покидает шумную столицу ради спокойной жизни в сельской местности, однако даже здесь ему не удается избежать переломных коллизий.

Создатели новой экранизации постарались сохранить дух литературного первоисточника, но представить зрелище уровня современных блокбастеров. При этом творческая команда решила минимизировать использование компьютерной графики. Для этого были выстроены декорации нескольких улиц. Подготовка к съемкам заняла больше года, тогда как сценарий писался несколько лет.