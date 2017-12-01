Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Война и мир супругов Торбеевых
1 постер
Киноафиша Сериалы Война и мир супругов Торбеевых

Война и мир супругов Торбеевых (2017 - 2017)

Vojna i mir suprugov Torbeevyh 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Сериал «Война и мир супругов Торбеевых» – это российская комедийная мелодрама о неожиданных последствиях развода. Алена и Влад Торбеевы живут душа в душу вот уже два десятка лет. Конечно, между ними давно не бывает прежней страсти, но все же Алена не сомневается в крепости своего брака. Однако Влад, как выясняется, имеет на этот счет иное мнение. Нежданно-негаданно он уходит из семьи, сильно удивив и разозлив супругу. Женщина объявляет изменщику войну. Но дух противостояния пробуждает в них обоих чувства, о которых они уже забыли.

В ролях
В ролях
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев
Татьяна Филатова
Ирина Баринова
Ирина Баринова
Мария Сигал
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Война и мир супругов Торбеевых - Сезон 1 Сезон 1
2017, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше