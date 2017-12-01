Сериал «Война и мир супругов Торбеевых» – это российская комедийная мелодрама о неожиданных последствиях развода. Алена и Влад Торбеевы живут душа в душу вот уже два десятка лет. Конечно, между ними давно не бывает прежней страсти, но все же Алена не сомневается в крепости своего брака. Однако Влад, как выясняется, имеет на этот счет иное мнение. Нежданно-негаданно он уходит из семьи, сильно удивив и разозлив супругу. Женщина объявляет изменщику войну. Но дух противостояния пробуждает в них обоих чувства, о которых они уже забыли.