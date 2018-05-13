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Киноафиша Сериалы Галина
Галина (2018 - 2018) Галина 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический мини-сериал «Галина» – это история о деревенской жительнице, которая служит фельдшером в местной больнице. Никто никогда не слышал, чтобы Галя сетовала на жизнь, хотя та часто бывала к ней не очень добра. Несколько лет назад прямо в день свадебной церемонии от девушки отказался ее возлюбленный Толя. Он уехал в столицу, а Галя еще долго терпела насмешки со стороны местных жителей. Но девушка не сдалась и в одиночку воспитала сына, о существовании которого Толя так и не узнал.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Анатолий Голуб
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Галина - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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