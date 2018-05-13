Российский мелодраматический мини-сериал «Галина» – это история о деревенской жительнице, которая служит фельдшером в местной больнице. Никто никогда не слышал, чтобы Галя сетовала на жизнь, хотя та часто бывала к ней не очень добра. Несколько лет назад прямо в день свадебной церемонии от девушки отказался ее возлюбленный Толя. Он уехал в столицу, а Галя еще долго терпела насмешки со стороны местных жителей. Но девушка не сдалась и в одиночку воспитала сына, о существовании которого Толя так и не узнал.