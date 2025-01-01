Меню
Персоны
Лу Даймонд Филлипс
Награды
Награды и номинации Лу Даймонда Филлипса
Lou Diamond Phillips
Золотой глобус 1989
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
