Персоны
Джефф Гарлин
Награды
Награды и номинации Джеффа Гарлина
Jeff Garlin
О персоне
Фильмография
Награды
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Берлинале 2007
Лучший документальный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
