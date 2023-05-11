Умирают взрослые и дети: звезды «Бандитского Петербурга» стали жертвами злого рока

Криминальный сериал «Бандитский Петербург» стал одним из главных проектов отечественного телевидения в нулевых. Для одних артистов драма оказалась карьерным трамплином, а для других — настоящим проклятием.

Дело в том, что многих актеров после участия в «Бандитском Петербурге» преследовал злой рок. Так, Александр Домогаров, исполнивший роль журналиста Андрея Обнорского, потерял двоих детей: один ребенок умер еще в младенчестве, а сын Дмитрий погиб в 23 года в автомобильной аварии. Потерял ребенка и Дмитрий Певцов: несчастный случай унес жизнь его сына Даниила.

Несчастья преследовали Анну Самохину, исполнительницу роли Екатерины Званцевой. После сериала она стала настоящей звездой, но это не принесло ей личного счастья: все ее романы заканчивались расставанием. Чтобы справиться с переживаниями, она постоянно работала, но совершенно не следила за собственным питанием. В итоге в 2009 году артистка скончалась от рака желудка.

Онкология унесла жизнь и Андрея Толубеева, для которого криминальный сериал стал главным проектом в карьере. Экранный подполковник Геннадий Ващанов в течение нескольких сезонов помогал ловить преступников Северной столицы, но в пятом сезоне ушел из проекта. А в 2008 году стало известно, что артист скончался от рака поджелудочной железы.