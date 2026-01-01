Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Джин Смарт
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Награды и номинации Джины Смарт
Jean Smart
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Награды и номинации Джины Смарт
Золотой глобус 2026
Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Победитель
Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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