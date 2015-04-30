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Фильмография
Найджел Терри
Nigel Terry
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Персоны
Найджел Терри
Найджел Терри
Nigel Terry
Дата рождения
15 августа 1945
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
30 апреля 2015
Карьера
Актер
Место рождения
Бристоль, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Место смерти
Ньюки, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.9
Троя
(2004)
7.7
Лев зимой
(1968)
7.6
Журавль в небе
(1994)
Фильмография Найджел Терри
7.9
Троя
Troy
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
Смотреть трейлер
3.7
Страх.com
FearDotCom
триллер, криминал, ужасы
2002, Великобритания / Германия / Люксембург / США
7.6
Журавль в небе
драма, криминал
1994, Великобритания
7.4
Блю
Blue
драма, биография
1993, Великобритания / Япония
6.3
Эвард II
Edward II
драма
1991, Великобритания
6.4
На Англию прощальный взгляд
The Last of England
драма, фэнтези
1987, Германия / Великобритания
6.8
Караваджо
Caravaggio
биография, драма
1986, Великобритания
7.4
Экскалибур
Excalibur
фэнтези
1981, США / Великобритания
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