Гаспар Ноэ
Награды
Награды и номинации Гаспара Ноэ
Gaspar Noé
Награды и номинации Гаспара Ноэ
Каннский кинофестиваль 2018
Премия C.I.C.A.E.
Победитель
Каннский кинофестиваль 1998
Премия Мерседес-Бенц
Победитель
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Короткометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2019
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
