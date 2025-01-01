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Киноафиша Фильмы Дузе

Дузе

Duse
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2025
Бюджет €7 597 920
Производство Palomar, Avventurosa, Rai Cinema
Другие названия
Duse
Режиссер
Пьетро Марчелло
Пьетро Марчелло
В ролях
Ноэми Мерлан
Ноэми Мерлан
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Ноэми Львовски
Ноэми Львовски
Фаусто Руссо Алези
Фаусто Руссо Алези
Винченцо Немолато
Винченцо Немолато
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