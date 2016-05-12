«Шоколад»: Рецензия Киноафиши

Быть собой

На экраны выходит драма «Шоколад» француза Рошди Зема – о том, как Франция переживала колониальный опыт и расовые предрассудки.

Их называли Футит и Шоколад, и эта история имела место в реальности. В конце 19 века на всю галльскую столицу гремела слава уникального циркового дуэта – белого клоуна и чернокожего. Родившийся на Кубе Рафаэль (в ту пору его еще не звали Шоколадом) провел тяжелое детство на территории колонии, был продан в рабство, откуда сбежал и, перепробовав разный труд, понемногу начал выступать в цирке с трюками. Когда герой (роль исполнил Омар Си) случайно попадает в одну провинциальную труппу, клоун по имени Жорж Футит (Джеймс Тьерри), на которого хозяин давно махнул рукой, решает сделать последнюю ставку и зовет Рафаэля к себе в напарники. Ставка оказывается более чем выигрышной: тандем признают уморительно смешным.

Омар Си. Кадр из фильма «Шоколад»

Впрочем, насколько справедливо называть их напарниками, если смеются зрители над тем, как белый клоун отвешивает пинки и дает оплеухи чернокожему? И здесь авторы без стеснения отсылают нас к рабовладельческому времени, которое, хотя и ушло, но все-таки пустило крепкие корни в сознание людей. Да, эпоха рабов и господ закончилась, однако предрассудки никуда не делись. Потому-то мужчины, женщины и дети, до отказа заполнившие парижский Новый цирк, хохочущие над тем, как Футит издевается над Шоколадом – сцены отнюдь не веселые. И сам цирк здесь, как бы мы ни хотели верить в обратное, – это вовсе не весело. В структуре фильма он – микрокосм, модель нашего жестокого мира, где унижениям подвергаются более уязвимые. Герой Омара Си, каждый вечер выступающий на сцене с улыбкой на лице, это понимает. Понимает и то, что на этом – и только на этом фундаменте и держится сумасшедшее признание публики. Воплощая образ благодушного идиота, он невероятно умен, и однажды все-таки решится идти до конца и бороться за право быть собой. В темных глазах Омара Си, который, кажется, буквально сросся с персонажем, отчаянно сверкает боль за судьбу своего народа и мечта: он хочет сыграть шекспировского Отелло.

Кадр из фильма «Шоколад»

Сделать это будет невероятно тяжело. Тяжело побороть собственные страхи. Тяжело покончить с привычной уже популярностью и ее атрибутами. Уйти от человека, с которым долгое время выступали вместе. Тяжело придется возлюбленной героя: на ее плечи ляжет бремя пересудов из-за связи с чернокожим мужчиной. Наконец, как воспримет все зритель?

Омар Си. Кадр из фильма «Шоколад»

В подобном наслоении проблем всегда есть опасность сделать из героя страдальца, а это грозит карикатурностью. Создатели же удачливо ее избегают, добавив персонажу живописные недостатки: их Шоколад проигрывает огромные суммы в карты и пристрастился к опиуму. Это усугубляет конфликт и вместе с тем делает его более близким зрителю. Он получает свое развитие – и заставляет чуть ли не с дрожью ожидать момента истины: какую цену заплатит герой за право быть собой?

Омар Си. Кадр из фильма «Шоколад»

Интересно наблюдать и за развитием другой темы – дружбы Жоржа и Рафаэля, которая балансирует на грани ненависти, виной которому все те же межрасовые предрассудки. Это драма внутри драмы: их слава причиняет им обоюдную боль, ведь выступая по отдельности, они уже не будут столь успешны. Однако чтобы отказаться от этого, нужны силы… И все-таки перед нами дружба, какой бы она ни была, и финальная сцена разговора Футита с тяжело больным Шоколадом развеет все сомнения (пожалуй, роль Тьерре сложна ничуть не меньше). Футит, держащий друга за руку и сквозь слезы листающий крошечную рисованную книжку об их выступлениях, как бы являет собой квинтэссенцию осознания того, что на самом деле все одинаково заслуживают счастья. Но поймут ли это другие?

Эти вопросы, которыми переболело уже столько поколений, и задает режиссер, и, скорее всего, они будут актуальны, пока в мире живы неравенство и мнимое превосходство одного над другим. То есть, в общем-то, будут актуальны всегда.

Александра Подольникова

В русском прокате с 12 мая.

Расписание и покупка билетов на фильм «Шоколад».