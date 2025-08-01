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Латинский для начинающих

Bis Repetita 18+
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О фильме

Дельфин, уставшая от жизни учительница латинского языка, заключает сделку со школьникам — они ведут себя тихо, а она в обмен ставит им хорошие оценки. Эта авантюра обеспечивает всем комфортное существование, но вымышленные высокие результаты приводит её класс прямиком на чемпионат мира по латинскому языку в Неаполе. Сопровождать группу назначен племянник очень строгой директрисы, планирующей избавиться от Дельфин в следующем учебном году. Чтобы спасти свой предмет и репутацию, героиня придумывает новую аферу.

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 августа 2025
Премьера в мире 1 августа 2025
Бюджет €3 290 000
Сборы в мире $294 623
Производство Why Not Productions, Topshot Films, BIM Produzione
Другие названия
Bis Repetita, Éretlenségi, Latin for All, Trapaceando em Latim, 模犯大作戰
Режиссер
Эмили Нобле
В ролях
Луиз Бургуан
Луиз Бургуан
Ксавье Лакай
Ксавье Лакай
Ноэми Львовски
Ноэми Львовски
Стилан Лекай
Francesco Montanari
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Латинский для начинающих
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