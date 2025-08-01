Дельфин, уставшая от жизни учительница латинского языка, заключает сделку со школьникам — они ведут себя тихо, а она в обмен ставит им хорошие оценки. Эта авантюра обеспечивает всем комфортное существование, но вымышленные высокие результаты приводит её класс прямиком на чемпионат мира по латинскому языку в Неаполе. Сопровождать группу назначен племянник очень строгой директрисы, планирующей избавиться от Дельфин в следующем учебном году. Чтобы спасти свой предмет и репутацию, героиня придумывает новую аферу.