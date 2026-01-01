Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Ноэми Львовски
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Награды и номинации Ноэми Львовски
Noémie Lvovsky
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Награды и номинации Ноэми Львовски
Каннский кинофестиваль 2012
Премия SACD
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Зарубежный кинооператор года
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший фильм
Номинант
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