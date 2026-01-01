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Награды и номинации Ноэми Львовски

Noémie Lvovsky
Награды и номинации Ноэми Львовски
Каннский кинофестиваль 2012 Каннский кинофестиваль 2012
Премия SACD
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000 Каннский кинофестиваль 2000
Зарубежный кинооператор года
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2003 Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший фильм
Номинант
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