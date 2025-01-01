Меню
Киноафиша Персоны Джеймс Марш Награды

Награды и номинации Джеймс Марш

James Marsh
Награды и номинации Джеймс Марш
Оскар 2009 Оскар 2009
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2005 Каннский кинофестиваль 2005
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая односерийная документальная телепрограмма
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Best Documentary Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
Номинант
Сандэнс 2011 Сандэнс 2011
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Сандэнс 2008 Сандэнс 2008
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Гран При
Номинант
