Персоны
Джеймс Марш
Награды
Награды и номинации Джеймс Марш
James Marsh
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джеймс Марш
Оскар 2009
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2005
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2015
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая односерийная документальная телепрограмма
Номинант
Лучшая односерийная документальная телепрограмма
Номинант
BAFTA 2012
Best Documentary Film
Номинант
Best Documentary Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
Номинант
Сандэнс 2011
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Мировое кино - документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2008
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Гран При
Номинант
