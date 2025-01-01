Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми

В России снимут сказку «Садко»: Анна Пересильд сыграет Забаву, а кем будут Никита Кологривый и Николай Валуев?

«Злой 3» не будет: зато Боуэн Янг считает, что мы можем рассчитывать на спин-офф про второстепенных героев

Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником

Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме

И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+

«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре