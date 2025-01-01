Перед трудным выбором оказался молодой преуспевающий ученый. Из провинции приехал его друг, сделавший открытие, которое ставит под вопрос карьеру его жены. У молодых ученых Виктора Свирилова и Алексея Грекова совершенно разные жизненные принципы. Первый — бескомпромиссен, второй — гибок и, на взгляд Виктора, просто изворотлив. Но оказывается, что Виктор не прав…
СтранаСССР
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска1981
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Nezvanyy drug, Nieznany przyjaciel, The Uninvited Friend, Незваный друг