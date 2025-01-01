Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Незваный друг
1 постер
Киноафиша Фильмы Незваный друг

Незваный друг

Nezvanyy drug 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Перед трудным выбором оказался молодой преуспевающий ученый. Из провинции приехал его друг, сделавший открытие, которое ставит под вопрос карьеру его жены. У молодых ученых Виктора Свирилова и Алексея Грекова совершенно разные жизненные принципы. Первый — бескомпромиссен, второй — гибок и, на взгляд Виктора, просто изворотлив. Но оказывается, что Виктор не прав…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1981
Производство Мосфильм
Другие названия
Nezvanyy drug, Nieznany przyjaciel, The Uninvited Friend, Незваный друг
Режиссер
Леонид Марягин
В ролях
Олег Табаков
Олег Табаков
Олег Даль
Олег Даль
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Наталья Белохвостикова
Наталья Белохвостикова
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Даже имя мужа Нарочинской не помнят: 13 сезон «Склифосовского» еще не вышел, а зрители уже нашли в нем ляпы
Русский ответ «Сексу в большом городе»: сериал «Чат» должны посмотреть все, кто ждал «И так просто», но разочаровался
Самый летний тест: догадайтесь о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным аниме в истории Netflix: и совсем скоро побьют другой уникальный рекорд
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше
«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах
От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше