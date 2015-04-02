Миллион для чайников
– Бедность - не порок. Так думали молодожены Эллис и Джон из Нью-Йорка. Однако, когда к ним попадает волшебная вещица, которую они просто-напросто украли в антикварной лавке, парочка быстро меняет свои взгляды на жизнь. Старинный чайник, обладателями которого они стали, может подарить хозяевам определенное количество денег. Для этого нужна самая малость: кто-то поблизости должен испытать боль. И молодые люди начинают быстро переступать через нравственные барьеры, чтобы получить от чайника деньги. Потом еще деньги, потом еще...
Задумка была очень крутая , но реализовали ужасно. Надо было актёров повеселее брать и больше простора для траты денег
2/10
