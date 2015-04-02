Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Миллион для чайников - трейлер
Киноафиша Трейлеры Миллион для чайников. Трейлер

Миллион для чайников. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 18 января 2013
Миллион для чайников – Бедность - не порок. Так думали молодожены Эллис и Джон из Нью-Йорка. Однако, когда к ним попадает волшебная вещица, которую они просто-напросто украли в антикварной лавке, парочка быстро меняет свои взгляды на жизнь. Старинный чайник, обладателями которого они стали, может подарить хозяевам определенное количество денег. Для этого нужна самая малость: кто-то поблизости должен испытать боль. И молодые люди начинают быстро переступать через нравственные барьеры, чтобы получить от чайника деньги. Потом еще деньги, потом еще...
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
✊ Фильм чушь полная !!!!!! По началу , первые 30 минут , всё круто ! Интересно очень .А потом всё , оставшиеся полтора часа ТУФТА редкостная. Затянут фильм просто не реально долго !!!

Задумка была очень крутая , но реализовали ужасно. Надо было актёров повеселее брать и больше простора для траты денег



2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.2 Миллион для чайников
Миллион для чайников триллер, фэнтези, комедия, 2012, США
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Тогда. Сейчас. Потом - дублированный трейлер 01:40
Тогда. Сейчас. Потом  дублированный трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Долгая прогулка - trailer 2 02:30
Долгая прогулка  trailer 2
Супруги Роуз - дублированный трейлер 02:22
Супруги Роуз  дублированный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Волчок - тизер-трейлер 02:09
Волчок  тизер-трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше