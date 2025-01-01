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Киноафиша Сериалы Жар

Жар (2025 - …)

Zhar 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Иви

О чем сериал

Из-за своего непростого и взрывного характера знаменитый шеф-повар Марк оказывается выдворенным из одного из лучших ресторанов столицы. После этого с ним отказываются работать практически все заведения. Единственный выход — открыть собственный ресторан вместе с молодым поваром, которого Марк только что встретил, и показать всем этим элитным заведениям, кто здесь настоящий мастер.  Однако на пути к мечте новоиспечённые партнёры попадают в долговую яму перед безжалостной сербской мафией. Теперь им предстоит не только построить ресторан с нуля, но и защищать себя и своих близких от серьёзной опасности.

В ролях
В ролях
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Анастасия Микульчина
Анастасия Микульчина
Иван Фоминов
Иван Фоминов
Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
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Сезоны
Жар - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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