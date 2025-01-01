Из-за своего непростого и взрывного характера знаменитый шеф-повар Марк оказывается выдворенным из одного из лучших ресторанов столицы. После этого с ним отказываются работать практически все заведения. Единственный выход — открыть собственный ресторан вместе с молодым поваром, которого Марк только что встретил, и показать всем этим элитным заведениям, кто здесь настоящий мастер. Однако на пути к мечте новоиспечённые партнёры попадают в долговую яму перед безжалостной сербской мафией. Теперь им предстоит не только построить ресторан с нуля, но и защищать себя и своих близких от серьёзной опасности.