Спектакль Раневская — «Новогодняя насмешница»

Спектакль «Фаина Раневская. Одинокая насмешница» в Екатеринбурге

Комедийная драма в двух частях. Действие разворачивается в московской квартире актрисы в её последний год. На сцене оживает дом, где телефонные звонки напоминают реплики судьбы, а каждая шутка становится спасательным кругом в шторме. В этой трагикомедии жизни великой артистки сплетаются афоризмы, воспоминания, роли и легенды.

О чем спектакль

Это откровенный, ироничный и удивительно нежный разговор с Фаиной Георгиевной — без бронзы, но с достоинством. Мы видим её такой, какой она осталась в памяти поколений: резкой и ранимой, смешной и мудрой. Псевдоним «Раневская» вышел из чеховского сада; судьба — из бурного XX века; слава пришла с театральных и киноэкранов. Её остроумие спасает от боли, а память о ролях помогает избежать одиночества.

Знакомые интонации звучат, как будто из радиоприёмника детства: мягкая ирония, короткая пауза, точное слово. Прошлое и настоящее садятся за один стол, и зритель узнаёт себя в смешном, горьком, тёплом. В спектакле проявляются подлинные интонации, остроумие и редкая честность. Смеясь, Раневская говорит о боли, а рассказывая о боли, спасает смехом.

Актерский состав

В спектакле о Фаине Раневской выступают: