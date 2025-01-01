Меню
Раневская — «Новогодняя насмешница»
6+
Спектакль «Фаина Раневская. Одинокая насмешница» в Екатеринбурге

Комедийная драма в двух частях. Действие разворачивается в московской квартире актрисы в её последний год. На сцене оживает дом, где телефонные звонки напоминают реплики судьбы, а каждая шутка становится спасательным кругом в шторме. В этой трагикомедии жизни великой артистки сплетаются афоризмы, воспоминания, роли и легенды.

О чем спектакль

Это откровенный, ироничный и удивительно нежный разговор с Фаиной Георгиевной — без бронзы, но с достоинством. Мы видим её такой, какой она осталась в памяти поколений: резкой и ранимой, смешной и мудрой. Псевдоним «Раневская» вышел из чеховского сада; судьба — из бурного XX века; слава пришла с театральных и киноэкранов. Её остроумие спасает от боли, а память о ролях помогает избежать одиночества.

Знакомые интонации звучат, как будто из радиоприёмника детства: мягкая ирония, короткая пауза, точное слово. Прошлое и настоящее садятся за один стол, и зритель узнаёт себя в смешном, горьком, тёплом. В спектакле проявляются подлинные интонации, остроумие и редкая честность. Смеясь, Раневская говорит о боли, а рассказывая о боли, спасает смехом.

Актерский состав

В спектакле о Фаине Раневской выступают:

  • Елена Борзова
  • Алевтина Добрынина
  • Лилия Волкова
  • Народный артист России Александр Пашутин
  • Михаил Церишенко
  • Народная артистка России Алёна Охлупина
  • Анастасия Добрынина
  • Татьяна Балуева
  • И другие...
Купить билет на спектакль Раневская — «Новогодняя насмешница»

Январь
3 января суббота
20:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1000 ₽

