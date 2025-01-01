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Комедианты. Осколки шоу-бизнеса
Билеты от 900₽
Киноафиша Комедианты. Осколки шоу-бизнеса

Спектакль Комедианты. Осколки шоу-бизнеса

12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Борис Смолкин, Александр Пашутин, звезды театра и кино в спектакле «Комедианты. Осколки шоу-бизнеса»

Настоящий артист не бывает «бывшим». В центре внимания — комедия о двух пожилых актерах, которые виртуозно владеют секретами юмористического жанра. Зрители смогут насладиться историей о знаменитом комедийном дуэте Льюиса и Кларка, которые когда-то блистали на Бродвее, но их тандем распался из-за желания одного из них уйти на покой.

Возвращение к славе

Яркая карьера двух блистательных комиков осталась в прошлом, как и их дружба. Но вот, спустя 20 лет, им выпадает шанс вернуть былую славу. Спектакль затрагивает не только взлеты и падения кумиров, но и лицевую сторону и изнанку юмористического жанра.

Темы и ценности

Каждое действие в спектакле наполнено настоящими человеческими ценностями. Зрители не останутся равнодушными к тому, как на сцене разворачиваются судьбы этих двух персонажей. «Комедианты. Осколки шоу-бизнеса» — это не просто комедия, это глубокое размышление о жизни, дружбе и самовыражении.

Интересные факты

Спектакль уже успел завоевать признание критиков и зрителей. Интересно, что в нем участвуют актеры, которые сами пережили взлеты и падения в карьере, что добавляет дополнительный уровень правдивости и глубины.

Не упустите возможность увидеть «Комедианты. Осколки шоу-бизнеса» и погрузиться в мир юмора и драматических переживаний!

Режиссер
Ольга Анохина
В ролях
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Борис Смолкин
Борис Смолкин
Екатерина Казанцева
Наталия Колодяжная

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽
7 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Комедианты. Осколки шоу-бизнеса Комедианты. Осколки шоу-бизнеса Комедианты. Осколки шоу-бизнеса Комедианты. Осколки шоу-бизнеса Комедианты. Осколки шоу-бизнеса Комедианты. Осколки шоу-бизнеса Комедианты. Осколки шоу-бизнеса Комедианты. Осколки шоу-бизнеса Комедианты. Осколки шоу-бизнеса Комедианты. Осколки шоу-бизнеса

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