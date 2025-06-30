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Киноафиша Статьи «Одиночество и нищета»: 5 лет со дня смерти Виктора Проскурина — как угасала звезда «Жестокого романса» и «Большой перемены»

«Одиночество и нищета»: 5 лет со дня смерти Виктора Проскурина — как угасала звезда «Жестокого романса» и «Большой перемены»

30 июня 2025 13:17
Виктор Проскурин

Самым близким артисту человеком внезапно оказался врач.

Пять лет назад не стало Виктора Проскурина — актера, чьи роли в «Жестоком романсе», «Большой перемене» и «Однажды 20 лет спустя» до сих пор обожают зрители. Но сам он свои последние дни провел не в лучах славы, а в горьком одиночестве и бедности.

«Проскурин уходил в нищете и одиночестве. Ни жен, ни детей, ни внуков», — признавался руководитель профсоюза актеров Денис Кирис в комментарии News.

Некогда любимец Марка Захарова и герой народного кино доживал жизнь с хронической болезнью легких, не имея денег даже на кислородный аппарат. Он попросил помощи у профсоюза, но собрать нужную сумму не успели — артист ушел 30 июня 2020-го. Семью ему заменил лечащий врач.

«Одиночество и нищета»: 5 лет со дня смерти Виктора Проскурина — как угасала звезда «Жестокого романса» и «Большой перемены»

Виктор Алексеевич, несмотря на успехи — блестящие роли, работа в «Ленкоме», съемки с легендами вроде Иннокентия Смоктуновского — до конца чувствовал себя недооцененным. Когда-то ему говорили, что с его «лицом» ему не место в театре, он дважды проваливал экзамены и возвращался снова, пробиваясь вопреки.

За плечами — четыре брака, дочь, внук. Но никто не оказался рядом, когда понадобились не громкие слова, а простая забота.

«Где дети, внуки, которые должны подушки поправлять? Не было никого, только врач», — вспоминает Кирис.

«Одиночество и нищета»: 5 лет со дня смерти Виктора Проскурина — как угасала звезда «Жестокого романса» и «Большой перемены»

В поздние годы Проскурин мечтал снять свой фильм по собственному сценарию. Но если не хватало денег на аппарат для дыхания, то что уж о съемках говорить. Сегодня остались лишь его философские откровения — и печальный урок: даже большой артист может уйти в полузабвении, если о нем не вспомнят те, кто рядом.

Ранее мы также писали: Падение звезды «Мумии» — проблемы со здоровьем и неудачи в личной жизни разрушили его карьеру

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Большая перемена», из фильма «Жестокий романс» (1984)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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