Никогда не угадаете, в каком фильме самое большое количество советских звезд

В фильме Алексея Коренева снялся великолепный актерский ансамбль. Четырехсерийная история о перипетиях учащихся вечерней школы до сих пор любима зрителями. Речь идет о фильме «Большая перемена», сюжет которого начинается с того, что молодой историк Нестор Петрович проваливается на вступительных экзаменах в аспирантуру. Его обходит любимая девушка, что становится еще одним ударом для героя.

Раздосадованный, он назначает себе наказание и устраивается учителем в вечернюю школу. Нестор Петрович становится классным руководителем 9 «А», и вот здесь начинается самое интересное, ведь большинство его подопечных старше учителя.

Герою предстоит вынести немало хлопот. Главную роль в «Большой перемене» исполнил актер Михаил Кононов. Также в фильме появились артисты Савелий Крамаров, Виктор Проскурин, Александр Збруев и Светлана Крючкова. Снялись в заметных ролях и такие мастодонты, как Евгений Леонов, Ролан Быков и Владимир Басов.