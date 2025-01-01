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Киноафиша Сериалы Большой человек

Большой человек (2025 - …)

Bolshoj chelovek 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Главный герой сериала – Матвей, добродушный айтишник, безнадёжно влюблённый в ослепительную красотку Свету. Отношения могли бы сложиться, но между молодыми людьми встают лишние килограммы Матвея. Света видит в парне с лишним весом только друга. Матвей понимает, что его любовь останется безнадёжной, если он не скинет несколько десятков килограмм. В спортзале Матвей встречает жёсткого тренера – Юлю. Сложная жизненная ситуация вынуждает Юлю принять предложение Матвея, и стать для него не только тренером, но и силой воли, надзирателем, а потом и лучшим другом.

В ролях
В ролях
Роман Попов
Роман Попов
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
Алина Ланина
Алина Ланина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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