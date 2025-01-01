Главный герой сериала – Матвей, добродушный айтишник, безнадёжно влюблённый в ослепительную красотку Свету. Отношения могли бы сложиться, но между молодыми людьми встают лишние килограммы Матвея. Света видит в парне с лишним весом только друга. Матвей понимает, что его любовь останется безнадёжной, если он не скинет несколько десятков килограмм. В спортзале Матвей встречает жёсткого тренера – Юлю. Сложная жизненная ситуация вынуждает Юлю принять предложение Матвея, и стать для него не только тренером, но и силой воли, надзирателем, а потом и лучшим другом.