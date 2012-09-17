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Киноафиша Сериалы Опережая выстрел

Опережая выстрел (2012 - 2012)

Опережая выстрел 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут
О чем сериал

В центре событий оказываются сотрудники милицейского подразделения специального назначения. В народе их называют просто СОБР. Сюда берут не каждого, в этом отделе царят свои обычаи и свои правила. Члены команды готовы на все, в их лексиконе отсутствует слово «невозможно». Лучше не стоит мешать этим ребятам делать их работу или вставать на пути. Они реагируют со скоростью пули и бьют не промахиваясь. И кому, как не им, знать – единственное, что быстрее выстрела и поражает в самое сердце, это любовь...

В ролях
В ролях
Александр Голубков
Александр Голубков
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Екатерина Федулова
Екатерина Федулова
Андрей Феськов
Андрей Феськов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Опережая выстрел - Сезон 1 Сезон 1
2012, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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