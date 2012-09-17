В центре событий оказываются сотрудники милицейского подразделения специального назначения. В народе их называют просто СОБР. Сюда берут не каждого, в этом отделе царят свои обычаи и свои правила. Члены команды готовы на все, в их лексиконе отсутствует слово «невозможно». Лучше не стоит мешать этим ребятам делать их работу или вставать на пути. Они реагируют со скоростью пули и бьют не промахиваясь. И кому, как не им, знать – единственное, что быстрее выстрела и поражает в самое сердце, это любовь...