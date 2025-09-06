Детали фильма
Страна
Италия / Испания
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
23 января 2026
Премьера в мире
6 сентября 2025
Дата выхода
|12 сентября 2025
|Андорра
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|28 ноября 2025
|Болгария
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|19 февраля 2026
|Греция
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|12 сентября 2025
|Испания
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|16
|10 июня 2026
|Италия
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|1 октября 2025
|Франция
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|TP
Сборы в мире
$6 433 557
Производство
Mod Producciones, Himenóptero, Misent Producciones S.L.
Другие названия
El cautivo, The Captive, Cervantes avant Don Quichotte, Cervantes: Antes de Dom Quixote, Il prigioniero, Jeniec, O Cativo, Пленник, Сервантес преди Дон Кихот