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Постер фильма Пленник
6.1
Киноафиша Фильмы Пленник
6.1

Пленник

, 2025
El cautivo
Италия, Испания / приключения, биография, драма / 18+
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Постер фильма Пленник
6.1
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Не пойду 0

В ролях

Хулио Пена
Miguel de Cervantes
Алессандро Борги
Алессандро Борги
Hasán Bajá
Мигель Рельян
Antonio de Sosa
Фернандо Техеро
Blanco de Paz
Луис Каледжо
Dorador
Хосе Мануэль Пога
Diego Castañeda
Роберто Аламо
Abderramán
Альберт Салазар
Beltrán
Сесар Сарачу
Fray Juan Gil
Juanma Muniagurria
Aguilar
Режиссер Алехандро Аменабар
Сценарист Алехандро Аменабар, Alejandro Hernández
Композитор Алехандро Аменабар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Испания
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 23 января 2026
Премьера в мире 6 сентября 2025
Дата выхода
12 сентября 2025 Андорра
28 ноября 2025 Болгария
19 февраля 2026 Греция
12 сентября 2025 Испания 16
10 июня 2026 Италия
1 октября 2025 Франция TP
Сборы в мире $6 433 557
Производство Mod Producciones, Himenóptero, Misent Producciones S.L.
Другие названия
El cautivo, The Captive, Cervantes avant Don Quichotte, Cervantes: Antes de Dom Quixote, Il prigioniero, Jeniec, O Cativo, Пленник, Сервантес преди Дон Кихот

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 27 ноября 2025

Отзывы о фильме

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