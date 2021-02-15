«Воздушный бой»: Рецензия Киноафиши

1943 год. Вторая мировая война в самом разгаре. Американский бомбардировщик должен доставить груз для армии. В последний момент перед вылетом на борт поступает новый член экипажа — капитан Мод Гарднер. Ее прислали приказом с самого верха со сверхсекретным заданием: перевезти портфель, содержимое которого должно оставаться в тайне. Появление симпатичной девушки заводит и раздражает мужчин, ведь бравые летчики не в состоянии разглядеть в ней равного и проявить уважение. По их мнению, слабому полу место не в самолете, а за столом секретарши — отвечать на звонки и приносить кофе. Мод представится шанс показать всем, чего она стоит. Очень скоро в небе на воздушное судно нападут японские истребители, а на борту придется отбиваться от угрозы из мифов и легенд — гремлина.

«Воздушный бой» — камерный триллер, почти полностью построенный вокруг Хлои Грейс Морец. Ей достается все внимание и почет, а другим членам экипажа остается довольствоваться ролью статистов. Особенно это заметно в первой половине картины, где мы наблюдаем лишь небольшое пространство самолетной турели. Картина начинает напоминать «Погребенного заживо», но при этом лишенного ощущения клаустрофобии из-за пространства, состоящего из окон. На месте остались разговоры, на этот раз по рации, позволяющие избавиться от одиночества и расширяющие действие. Мы, как и героиня, можем фантазировать, представляя, что же именно происходит на борту. А там начинают кипеть настоящие страсти и разногласия из-за желания узнать, что же находится внутри портфеля со сверхсекретным грузом. Но это легкая пассивность героини в происходящем будет недолгой, и уже скоро Мод предстоит сражаться за собственную жизнь.

Воздушный бой

Во второй половине рамки картины расширятся до пределов всего самолета. Здесь мы увидим привычный экшен, в котором бравым летчикам придется спешно отбиваться от множества угроз сразу. С одной стороны, не угодить под пули вражеского истребителя, а с другой — увернуться от когтей и зубов злобной твари, желающей заполучить себе содержимое тайного портфеля. Никакой реалистичности и правдоподобности ждать не стоит, они пали жертвой зрелищности и эффектности. Самолеты делают бочку, способны приземлиться на любую поверхность и продолжительно принимать на себя пулеметные очереди превосходящего силами врага.

Компактность локаций и скромный хронометраж позволяют сделать экшен более насыщенным. Почти каждую секунду экран заполняет какое-то действие, а история без тормозов несется вперед. Но даже в таком безумном ритме запоминаются почти все сцены — будь то первое столкновение с гремлином, оборачивающееся глупым решением и вывихнутым пальцем, или нападение японских истребителей, прореживающих командный состав. Непривычным может показаться лишь антураж Второй мировой войны, превращенной скорее в эпизод фантастического фильма или кинокомикса ради большей зрелищности.

Воздушный бой

Феминизм на экране не просто становится деталью, а удачно вплетается в сюжет. Главная героиня попадает в унизительное положение, связанное исключительно со своим полом. Стоит ей взойти на борт, как ее тут же нарекают обузой и хотят поскорее избавиться. Любые попытки вразумить мужчин словами или напугать их приказом и статусом оказываются неэффективны и оборачиваются новыми насмешками. Стать равной возможно лишь проявив себя в экстремальных обстоятельствах, не испугавшись и взяв ситуацию под контроль, пока остальные пытаются справиться с паникой. В конце это оборачивается несколько комичным, но запоминающимся боем с гремлином, который снимает любые вопросы о равенстве и сильном поле.

«Воздушный бой» — это настоящий аттракцион, понимающий, как нужно развлекать современного зрителя. Несмотря на парочку неожиданных поворотов, сюжет остается довольно схематичным. На первый план выходит головокружительное действие. Перед нами чистое и ураганное приключение в небе, моментально увеличивающее цену любой ошибки. Картина понравится изголодавшимся по эффектному экшену на большом экране и фанатам Хлои Грейс Морец.