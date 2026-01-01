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Лилия Лаврова
Liliya Lavrova
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Персоны
Лилия Лаврова
Лилия Лаврова
Liliya Lavrova
Дата рождения
30 января 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Николаев, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Лилия Лаврова
Родилась 30 января 1989. Николаев. Украина
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Популярные фильмы
5.7
Держи удар, детка!
(2016)
5.7
Пятница
(2016)
0.0
Солнечный зайчик
(2024)
Фильмография Лилия Лаврова
Солнечный зайчик
драма
2024, Россия
5.7
Пятница
Pyatnitsa
комедия
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.7
Держи удар, детка!
Derzhi udar, detka!
комедия
2016, Россия
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Рецензия
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