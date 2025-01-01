Меню
Джейн Краковски
Награды
Награды и номинации Джейн Краковски
Jane Krakowski
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джейн Краковски
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
