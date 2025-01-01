Меню
Персоны
Майк Николс
Награды
Награды и номинации Майк Николс
Mike Nichols
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Майк Николс
Оскар 1968
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1994
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1989
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1984
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1967
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 2005
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучший фильм
Победитель
Best Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best Film from any Source
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2001
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
