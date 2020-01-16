«Подруги поневоле»: Рецензия Киноафиши

Мэл и Фрэнни познакомились случайно. Мэл только что ограбила ювелирный магазин, Фрэнни проходила мимо, не подозревая, что всего через пару минут окажется её заложницей. Нет, не подумайте — героини вовсе не профессиональные преступницы, не Бонни и не Клайд. Мэл — мать-одиночка, работает на пищевой фабрике на расфасовке, Фрэнни — обычная офисная труженица, настолько выгорела на работе, что способна поймать серьёзную паническую атаку, оказавшись случайно запертой в туалете. Просто так легли карты. Но теперь по их следу идёт не только полиция, но и настоящие преступники, ведь бриллианты на полмиллиона евро — достаточный повод, чтобы закопать на пустыре двух тридцатилетних немок, которые сами уже не понимают, кто из них заложник, а кто — похититель.

Подруги поневоле

Женщина в бегах всегда была в литературе и кино опаснее мужчины. В традиционных обществах женщины — прикреплённые к дому хранительницы очага, хозяйки, воспитательницы потомства. Странствуют по дорогам обычно только мужчины — охотники и собиратели, будь то купец, воин или тать. Если женщина вдруг покинула очаг — она бросает вызов не только обществу, но и всему миропорядку. Ведьма, беспокойная душа, либо гарпия, ищущая возмездия. В легендарном фильме 1965 года «Быстрее, кошечка! Убей! Убей!» демоническая Тура Сатана и её подруги-стриптизёрши колесили по пустыне на спортивных тачках, неся смерть всему живому. Особенно если живое противоположного пола. В не менее легендарных «Тельме и Луизе» восставшие против миропорядка официантка и несчастная домохозяйка понимали, что их протест обречён, но были готовы идти до последней черты, только чтобы не возвращаться к опостылевшей прежней жизни. В фильме Каролины Херфурт «Подруги поневоле» эмоций не меньше, но ставки куда проще. Героини полтора часа кругами колесят по современному Берлину, прекрасно сознавая, что им есть куда возвращаться. Например, невольную грабительницу Мэл ждёт у няни её маленькая дочка, то есть очаг еще не потушен и ждёт возвращения своей хозяйки. Заблудившейся хозяйке и её новой спутнице нужен только волшебный пендель, небольшой дауншифтинг и шанс на лучшее завтра, где не будет фабричного конвейера и панических атак. Нужно только понять, кто ты сам — заложник ситуации или творец своей судьбы.

Подруги поневоле

Каролина Херфурт, наверное, самая популярная актриса современного немецкого кино, за карьерой которой мы следим в кинотеатрах уже почти 20 лет. Она была еще школьницей, когда снималась в фильмах серии «Девочки сверху», которые прокатывал в нашей стране «Екатеринбург Арт». Позднее тусила с юными вампиршами во «Вкусе ночи». Была «Маленькой Бабой-Ягой», верной Сольвейг для «Пера Гюнта» и первой жертвой для «Парфюмера». Еще позднее Каролина снималась в первых двух фильмах «Зачётного препода», самой успешной кинофраншизы современной Германии, и оскароносном «Чтеце», где она, кажется, впервые встретилась на экране со своей напарницей по «Подругам поневоле» Ханной Херцшпрунг.

Несколько лет назад Херфурт решила стать и режиссером. «Подруги» — её вторая работа в качестве постановщика после успешного ромкома про эсэмэски. Работа не без изъяна, но прекрасно демонстрирующая, что создательница в теме любимых трендов не только иксеров и миллениалов, но и зумеров. С одной стороны, на саундтреке её фильма полный набор классических шлягеров из 80-х от Foreigner и Blondie (привет, Тельма! привет, Луиза!), с другой, в ключевых сценах «Подруг» звучат Imagine Dragons и Билли Айлиш. Не стареют душой «ветеранши».

Феликс Зилич