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Киноафиша Новости Николас Кейдж снится незнакомцам в трейлере фильма «Герой наших снов»

Николас Кейдж снится незнакомцам в трейлере фильма «Герой наших снов»

20 сентября 2023 10:08
Николас Кейдж снится незнакомцам в трейлере фильма «Герой наших снов»

Картина официально выйдет в России.

Снискавшая в последние годы всеобщие признание инди-студия A24 представила первый трейлер своего очередного проекта — черной комедии «Герой наших снов» с Николасом Кейджем в главной роли. Режиссером и автором сценария является норвежец Кристоффер Боргли, наиболее известный как автор картины «Тошнит от себя» (2022).

Кейдж сыграл ничем непримечательного университетского преподавателя по имени Пол Мэттьюз, который необъяснимым образом начинает появляться во снах других людей, включая незнакомцев. Из-за этого он обретает славу, однако статус знаменитости вскоре оборачивается большим несчастьем. Дело в том, что изначально безобидные сны с участием Пола превращаются в кошмары, в которых он выступает злодеем.

«Почему я? Ох, я не знаю! Наверное, я особенный», — говорит персонаж Кейджа, когда у него берут интервью на раннем этапе его всеобщей известности.

В качестве саундтрека в трейлере звучит неувядаемый хит рок-группы The Cranberries под названием Dreams.

Вместе с Кейджем в фильме сыграли Джулианна Николсон, Майкл Сера, Тим Медоуз, Дилан Гелула, Дилан Бейкер, Кейт Берлант и другие. Одним из продюсеров выступает режиссер Ари Астер («Все страхи Бо», «Солнцестояние»).

На данный момент критический рейтинг «Героя наших снов» на Rotten Tomatoes составляет 86% на основе 28 рецензий.

В российский прокат картина должна выйти 7 марта 2024 года.

Фото: A24
Елена Королева
Елена Королева
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