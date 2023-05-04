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Загадка Римана (2023 - 2023)

Загадка Римана 12+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 32 минуты
О чем сериал

Героиня сериала «Загадка Римана» – одаренная женщина-математик Ольга Барковская, которая преподает в школе, а в качестве хобби помогает полиции расследовать преступления. Однажды она получает по электронной почте странное зашифрованное сообщение от 35-летнего гения-аутиста Андрея Андронова. Выясняется, что его брата Сергея и их домработницу накануне застрелили прямо в квартире, через стенку от Андрея. Под подозрением оказываются сам аутист, жена убитого Альбина, а также бывший друг семьи Илья Риман.

В ролях
В ролях
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Денис Яковлев
Павел Савинков
Павел Савинков
Владимир Барташевич
Владимир Барташевич
Алёна Коломина
Алёна Коломина
Сергей Загребнев
Сергей Загребнев
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Загадка Римана - Сезон 1 Сезон 1
2023, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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