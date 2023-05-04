Героиня сериала «Загадка Римана» – одаренная женщина-математик Ольга Барковская, которая преподает в школе, а в качестве хобби помогает полиции расследовать преступления. Однажды она получает по электронной почте странное зашифрованное сообщение от 35-летнего гения-аутиста Андрея Андронова. Выясняется, что его брата Сергея и их домработницу накануне застрелили прямо в квартире, через стенку от Андрея. Под подозрением оказываются сам аутист, жена убитого Альбина, а также бывший друг семьи Илья Риман.