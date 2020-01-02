Спектакль Любимая женщина Дон Жуана

Трагикомичная история об итоге жизни известного обольстителя, рассказанная нетривиально

Приглашаем вас на спектакль, который расскажет о трагикомичной истории жизни известного обольстителя. В этом нетривиальном спектакле переплетаются тайна, неожиданности и неоднозначность фактов.

Сюжет

В центре внимания — великий обольститель, которому уже под 50. Разочарованный в жизни, он старается сбежать от всех, в первую очередь — от самого себя. Почему же любовь женщин не принесла ему счастья? Умел ли он любить каждую из них? И что ждет его в том месте, где он надеется найти покой? Возможно, именно там он обнаружит настоящее чувство и новую жизнь? И сумеет ли он найти ту единственную, последнюю женщину?

Интересные факты

Спектакль основан на пьесе Леонида Жуховицкого — выдающегося российского писателя и публициста. Его работы были поставлены более чем в 350 театрах по всему миру, что свидетельствует о глубоком воздействии его творчества на зрителей.

Знак внимания

Этот спектакль задает важные вопросы о любви и жизни. Главный герой ждет вас, чтобы поделиться своим опытом и, возможно, ответить на ваши молчаливые вопросы, если вам удастся его услышать.

