Спектакль Любимая женщина Дон Жуана

Любимая женщина Дон Жуана
16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагикомичная история об итоге жизни известного обольстителя, рассказанная нетривиально

Приглашаем вас на спектакль, который расскажет о трагикомичной истории жизни известного обольстителя. В этом нетривиальном спектакле переплетаются тайна, неожиданности и неоднозначность фактов.

Сюжет

В центре внимания — великий обольститель, которому уже под 50. Разочарованный в жизни, он старается сбежать от всех, в первую очередь — от самого себя. Почему же любовь женщин не принесла ему счастья? Умел ли он любить каждую из них? И что ждет его в том месте, где он надеется найти покой? Возможно, именно там он обнаружит настоящее чувство и новую жизнь? И сумеет ли он найти ту единственную, последнюю женщину?

Интересные факты

Спектакль основан на пьесе Леонида Жуховицкого — выдающегося российского писателя и публициста. Его работы были поставлены более чем в 350 театрах по всему миру, что свидетельствует о глубоком воздействии его творчества на зрителей.

Знак внимания

Этот спектакль задает важные вопросы о любви и жизни. Главный герой ждет вас, чтобы поделиться своим опытом и, возможно, ответить на ваши молчаливые вопросы, если вам удастся его услышать.

Не пропустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Владимир Виноградов
В ролях
Роман Курцын
Роман Курцын
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев
Олег Комаров
Олег Комаров

Фотографии

Любимая женщина Дон Жуана Любимая женщина Дон Жуана Любимая женщина Дон Жуана Любимая женщина Дон Жуана Любимая женщина Дон Жуана Любимая женщина Дон Жуана Любимая женщина Дон Жуана Любимая женщина Дон Жуана

