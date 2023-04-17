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Киноафиша Сериалы Друг на час

Друг на час (2023 - …)

Друг на час 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 50 минут
О чем сериал

Сериал «Друг на час» – это российская комедия о человеческих отношениях. В центре событий оказывается Николай Сергеевич Маякин – в прошлом успешный детский врач, а ныне самый обычный одинокий пенсионер. Скучная и однообразная жизнь в четырех стенах так угнетает мужчину, что он почти решается отправиться на тот свет следом за супругой. Но все меняет случайная встреча Николая Сергеевича с молодым и энергичным пареньком Лехой. Он предлагает ему «замутить» вместе необычный бизнес – предоставлять услуги друга на час.

В ролях
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Егор Корешков
Егор Корешков
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Друг на час»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Друг на час - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
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