Сериал «Друг на час» – это российская комедия о человеческих отношениях. В центре событий оказывается Николай Сергеевич Маякин – в прошлом успешный детский врач, а ныне самый обычный одинокий пенсионер. Скучная и однообразная жизнь в четырех стенах так угнетает мужчину, что он почти решается отправиться на тот свет следом за супругой. Но все меняет случайная встреча Николая Сергеевича с молодым и энергичным пареньком Лехой. Он предлагает ему «замутить» вместе необычный бизнес – предоставлять услуги друга на час.