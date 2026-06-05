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Восточный экспресс
Билеты от 500₽
Киноафиша Восточный экспресс

Спектакль Восточный экспресс

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Дополнительные показы спектакля «Восточный экспресс»

По многочисленным просьбам зрителей театр объявляет о дополнительных показах постановки «Восточный экспресс»! Спектакль, созданный по мотивам известного романа Агаты Кристи, стал одним из самых ярких театральных событий лета 2023 года и завоевал множество восторженных отзывов.

Очарование детективного жанра

Ведущие роли в спектакле исполняют:

  • Эркюль Пуаро — Алексей Гришин
  • Полковник Арбэтнот/Рэтчетт — Игорь Миркурбанов
  • Марта Хаббард — Олеся Судзиловская
  • Месье Бук — Игорь Скрипко / Константин Иванов
  • Княгиня Драгомирова — Елена Валюшкина

Также в спектакле участвуют: Анастасия Шестакова, Никита Ермочихин, Нина Дронова, Станислав Пеховский, Татьяна Скареднева, Илья Беляев, Антон Власов и Сергей Уусталу.

Талантливые создатели

Режиссёр и художник-постановщик — Никита Вершинин, а композитор — Пётр Дранга. Благодаря их творческому подходу, спектакль превращается в захватывающее зрелище.

Сюжет спектакля

В центре внимания — двенадцать пассажиров поезда «Стамбул - Кале», каждый из которых становится подозреваемым в загадочном убийстве. Чем быстрее великий сыщик Эркюль Пуаро разгадать головоломку, тем меньше шансов у преступника провести новый замысел.

Эстетика и технологии

Детально воссозданные интерьеры поезда «Восточный экспресс» переносят зрителей в атмосферу 30-х годов 20 века. Проекционная система с эффектом дополненной реальности добавляет особенностей и делает спектакль незабываемым.

Не упустите возможность снова увидеть этот захватывающий спектакль на сцене! Будем рады вас приветствовать!

Режиссер
Никита Вершинин 
В ролях
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Игорь Скрипко
Константин Иванов
Константин Иванов

Купить билет на спектакль Восточный экспресс

Помощь с билетами
Июнь
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
5 июня пятница
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 500 ₽
31 августа понедельник
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 500 ₽
1 сентября вторник
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 500 ₽
27 октября вторник
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 500 ₽
17 ноября вторник
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 500 ₽
29 декабря вторник
19:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 500 ₽

Фотографии

Восточный экспресс Восточный экспресс Восточный экспресс Восточный экспресс Восточный экспресс Восточный экспресс

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