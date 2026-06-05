Спектакль Восточный экспресс

Дополнительные показы спектакля «Восточный экспресс»

По многочисленным просьбам зрителей театр объявляет о дополнительных показах постановки «Восточный экспресс»! Спектакль, созданный по мотивам известного романа Агаты Кристи, стал одним из самых ярких театральных событий лета 2023 года и завоевал множество восторженных отзывов.

Очарование детективного жанра

Ведущие роли в спектакле исполняют:

Эркюль Пуаро — Алексей Гришин

Полковник Арбэтнот/Рэтчетт — Игорь Миркурбанов

Марта Хаббард — Олеся Судзиловская

Месье Бук — Игорь Скрипко / Константин Иванов

Княгиня Драгомирова — Елена Валюшкина

Также в спектакле участвуют: Анастасия Шестакова, Никита Ермочихин, Нина Дронова, Станислав Пеховский, Татьяна Скареднева, Илья Беляев, Антон Власов и Сергей Уусталу.

Талантливые создатели

Режиссёр и художник-постановщик — Никита Вершинин, а композитор — Пётр Дранга. Благодаря их творческому подходу, спектакль превращается в захватывающее зрелище.

Сюжет спектакля

В центре внимания — двенадцать пассажиров поезда «Стамбул - Кале», каждый из которых становится подозреваемым в загадочном убийстве. Чем быстрее великий сыщик Эркюль Пуаро разгадать головоломку, тем меньше шансов у преступника провести новый замысел.

Эстетика и технологии

Детально воссозданные интерьеры поезда «Восточный экспресс» переносят зрителей в атмосферу 30-х годов 20 века. Проекционная система с эффектом дополненной реальности добавляет особенностей и делает спектакль незабываемым.

Не упустите возможность снова увидеть этот захватывающий спектакль на сцене! Будем рады вас приветствовать!