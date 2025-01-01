Меню
Персоны
Джоан Аллен
Награды
Награды и номинации Джоан Аллен
Joan Allen
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джоан Аллен
Оскар 2001
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1997
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1996
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
