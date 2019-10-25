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Киноафиша Рецензии «Иные»: Рецензия Киноафиши

«Иные»: Рецензия Киноафиши

25 октября 2019 00:00
«Иные»: Рецензия Киноафиши

Неглупая антиутопия про маленькую девочку с суперспособностями

В фильме Зака Липовски и Адама Б. Стэйна ангельской красоты девочка по имени Хлои ходит из угла в угол кухни крайне обветшалого дома, пока мужчина рядом готовит обед. «Меня зовут Элеонор Рид, и бейсбол — мой любимый вид спорта», — повторяет она, как заклинание. У фильма идеальное начало — мы ничего не понимаем, и нам это нравится. Все фрагментарно, все надо склеить самостоятельно. Но затем все же появляются подробности: довольно скоро становится понятно, что девочка давным-давно не выходила из дома (а выходила ли вообще?), ведет вместе с папой спартанский образ жизни и, кажется, умеет делать вещи, на которые не способен обычный человек. Заклинание нужно ей для того, чтобы спастись в суровом мире после гибели отца.

На первый взгляд, «Иные» — это эдакая вариация фестивального хита прошлого года «Не оставляй следов» Дебры Граник, только помещенная в крайне закрытое пространство. Юная героиня фильма Граник вместе с отцом прячется в лесах, чтобы никогда не сталкиваться с жестокими реалиями внешнего мира. От него только вред и нескончаемое зло — также мыслит и Генри, отец Хлои. Он всячески оберегает свою дочь — единственное, что у него осталось. Оберегает от кого? От мира, который решил, что анормальные люди, иные, приносят ему только беды своей способностью выходить за пределы человеческих возможностей. Поэтому их цель — истребить иных под видом переселения на загадочную гору Мэрдок, на которой обещается безбедное существования до конца счастливых дней. Но Генри слабо верит в эту утопию, поэтому он решил поместить Хлои во временной пузырь, где месяц идет за год, и в котором Хлои повзрослела так быстро. Ему нечего терять: мать Хлои погибла от рук завистливого человечества. Поэтому Генри намеревается идти до конца.

«Иные»: Рецензия Киноафиши
Иные

Вообще, «Иные» не были бы так интересны, являясь по сути своей чисто жанровой структурой, не будь они картиной подробностей. Чего стоит сцена, в которой ребенка перед сном учат успокаивающим дыхательным практикам, чтобы он не выходил из себя почем зря. Создатели, придумавшие такой ход в эру повального увлечения поиском правильного пути и йога-сеансами, не имеющими ничего общего с древними практиками, попали в самую точку. Со сценарием в этом гибридном сай-фай фильме все хорошо и на других уровнях. У нас есть вполне полноценный портрет девочки, несмотря на всю фрагментарность повествования. Мы знаем, чего она на самом деле хочет, чего ей не хватает, о чем она мечтает, сидя подолгу взаперти в каморке, и по кому она так скучает. По сравнению с ней о Генри мы не знаем почти ничего — и в этом тоже есть свой резон. Он тут — родитель, уже отживший свой век, его судьба не интересует ни людей из окружающего мира, которые охотятся исключительно за Хлои, ни его самого.

От того, что в фильме так много актуального материала, это детище жанра обретает новое измерение, выходит за свои пределы так же, как действия Хлои и ее отца выходят за рамки возможного. Очень интересно наблюдать за тем, как Хлои манипулирует временными и пространственными пластами. В этом есть четкая и очень хорошо продуманная сценарная логика — то, что на экране выглядит как органичное перетекание прошлого в будущее и наоборот, на самом деле является точнейшей структурой, даже задумываясь о строгости которой, получаешь неподдельное удовольствие.

Ближе к финалу «Иные» расцветают особенными красками. Оказывается, что мама Хлои — это не видение воспаленного воображения девочки, которая пока еще не слишком хорошо управляется со своими суперспособностями, а вполне живой человек. Поэтому этот фильм оборачивается еще и ни много ни мало фильмом про лучшую киберфеммаму в мире, которая в конечном счете и увозит девочку далеко-далеко к бесконечному счастью.

Ксения Ильина

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