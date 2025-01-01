Меню
Брюс Дерн
Награды
Bruce Dern
Оскар 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1979
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1982
Худшая мужская роль
Номинант
Берлинале 1983
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
