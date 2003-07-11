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Постер сериала Новый Человек-паук
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Киноафиша Сериалы Новый Человек-паук

Новый Человек-паук (2003 - 2003)

Spider-Man: The New Animated Series 18+
Год выпуска 2003
Страна США/Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал MTV
Продолжительность сериала 4 часа 46 минут

О чем сериал

После укуса радиоактивного паука Питер Паркер обнаруживает, что обладает паучьей суперсилой. Надеясь, что эти новые возможности помогут ему разбогатеть и прославиться, он забывает о других и, отказавшись помочь полицейскому в поимке убегающего преступника становится причиной смерти своего дяди Бена. Осознав всю глубину своего падения, он решает использовать свои способности для борьбы с преступностью и становится супергероем Человеком-пауком. Питеру приходится совмещать борьбу с суперзлодеями со своей личной жизнью, работой фотокорреспондентом в Дейли Багл и противостоянием с главным редактором, утверждающим, что Человек-паук - это преступник, который должен сидеть в тюрьме.

Новый Человек-паук - трейлер первого сезона
Новый Человек-паук  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Майкл Кларк Дункан
Майкл Кларк Дункан
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Кит Кэррэдин
Майкл Дорн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Новый Человек-паук - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 13 эпизодов
 
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