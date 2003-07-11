После укуса радиоактивного паука Питер Паркер обнаруживает, что обладает паучьей суперсилой. Надеясь, что эти новые возможности помогут ему разбогатеть и прославиться, он забывает о других и, отказавшись помочь полицейскому в поимке убегающего преступника становится причиной смерти своего дяди Бена. Осознав всю глубину своего падения, он решает использовать свои способности для борьбы с преступностью и становится супергероем Человеком-пауком. Питеру приходится совмещать борьбу с суперзлодеями со своей личной жизнью, работой фотокорреспондентом в Дейли Багл и противостоянием с главным редактором, утверждающим, что Человек-паук - это преступник, который должен сидеть в тюрьме.