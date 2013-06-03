Меню
Воскрешение - трейлер
Воскрешение. Трейлер

Воскрешение. Трейлер

Дата публикации: 3 июня 2013
Воскрешение – История о подростке, который похоронил своего родного брата, но не хочет признать и поверить в это. С ним долгое время работает психолог, который пытается ему это объяснить, но подросток, на каждом сеансе отрицает факт смерти. Вскоре полицейские обнаруживают вскрытую могилу, из которой исчезло тело брата. После этого, по мистическому совпадению, подросток начинает видеть убийства, которые должны совершиться в ближайшее время и рисует их в своих рисунках. Психологи и полиция начинают работать с подростком, но открытие поражает их сознание.
5.5 Воскрешение
Воскрешение триллер, 2013, США
