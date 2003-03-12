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Киноафиша Рецензии «Сорвиголова»: Рецензия Киноафиши

«Сорвиголова»: Рецензия Киноафиши

12 марта 2003 00:00
«Сорвиголова»: Рецензия Киноафиши

Ну почему все премьеры в Питере начинаются в четверг, наверное, как всегда из-за денег, что бы люди на выходных кинулись на новый блокбастер. Нет что бы в субботу сделать, тогда, преодолев природную лень, я бы пошел на фильм в 10 утра и был бы действительно одним из первых в городе увидевших оживленный комикс за 70 000 000баксов.

«Сорвиголова» или в дословном переводе «Круче, чем дьявол» действительно оживший суперпопулярный, как обычно только в США комикс MARVEL. Месяц агрессивной рекламы нового блокбастера настроил зрителей на ожидание чего-то «Супер». И это «Супер» свершилось.

Супер трюки, супер спецэффекты, супер актеры и много чего еще, что радует рядового зрителя, но …. Как всегда есть ложка дегтя в этой супер бочке меда, - а именно сюжет, вернее его построение и развитие. Сама фабула абсолютно нормальна для таких фильмов. Злодеи убивают отца мальчика, а тот вырастает и борется за справедливость в отдельно взятом квартале, да еще и хочет покарать злодеев. Плюс к этому он одинок и одарен сверхспособностями и у него есть симпатичный костюм с рожками.

Но само действо, переход от сцены к сцене, напоминает не кино, а обычный комикс, когда читателям приходится разные связки и сантименты придумывать самим, потому как рисование процесс трудоемкий и перед художником стоит задача четко показать основную сюжетную линию в определенном количестве квадратиков. Так и в кинозале складывалось мнение, что листаешь комикс, хотя за 70 миллионов кадров можно было бы нарисовать и побольше.

Что запомнилось:

  • Дженнифер Гарнер в роли Электры, главной героини, безвременно и нелепо ушедшей от нас по прихоти сценариста.
  • Колоритные злодеи, как всегда отрицательные персонажи Голливуду удались на славу.
  • Спецэффекты, хотя большую часть из них мы уже видели в разных фильмах, но мы же любим боевики не за оригинальность :)
  • Костюм Бена Аффлека, добротная кожа и стильные аксессуары.

Твердые 7 баллов этуму фильму. Безусловно, надо идти, идти лучше в ясную погоду, а то в фильме много дождя, а дождь на экране и на улице навевает некоторую грусть.

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