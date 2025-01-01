Меню
Киноафиша
Персоны
Стивен Долдри
Награды
Награды и номинации Стивен Долдри
Stephen Daldry
Награды и номинации Стивен Долдри
Оскар 2009
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2003
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2001
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Номинант
BAFTA 2017
Best Director: Fiction
Номинант
BAFTA 2015
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2003
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший молодежный фильм
Номинант
