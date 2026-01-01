Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Кристина Хендрикс
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Награды и номинации Кристины Хендрикс
Christina Hendricks
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Награды и номинации Кристины Хендрикс
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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