Александра Даддарио
Награды
Награды и номинации Александры Даддарио
Alexandra Daddario
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Александры Даддарио
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
