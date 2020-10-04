«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — спин-офф культового зомби-хоррора, изменившего облик современного телевидения. Место действия — Америка будущего, пораженная неизвестным вирусом. С момента исчезновения Рика Греймса прошло десять лет. Главные герои — первое поколение людей, выросшее в условиях эпидемии. Вся власть сконцентрирована в руках Гражданской республики. Но хулиганка Хоуп Беннет и ее ответственная сестра Айрис не доверяют военным. Однажды девушки покидают лагерь, чтобы отыскать родного отца.