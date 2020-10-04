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Постер к сериалу Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Постер к сериалу Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Постер к сериалу Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Ходячие мертвецы: Мир за пределами (2020 - …) The Walking Dead: World Beyond 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал AMC
Продолжительность 20 часов 0 минут
О чем сериал

«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — спин-офф культового зомби-хоррора, изменившего облик современного телевидения. Место действия — Америка будущего, пораженная неизвестным вирусом. С момента исчезновения Рика Греймса прошло десять лет. Главные герои — первое поколение людей, выросшее в условиях эпидемии. Вся власть сконцентрирована в руках Гражданской республики. Но хулиганка Хоуп Беннет и ее ответственная сестра Айрис не доверяют военным. Однажды девушки покидают лагерь, чтобы отыскать родного отца.

Ходячие мертвецы: Мир за пределами - трейлер
Ходячие мертвецы: Мир за пределами
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Скотт М. Гимпл
Скотт М. Гимпл
Мэттью Негрит
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джулия Ормонд
Джулия Ормонд Elizabeth Kublek
Нико Торторелла
Нико Торторелла Felix Carlucci
Аннет Махендру
Аннет Махендру Jennifer "Huck" Mallick
Натали Голд
Натали Голд
Тед Сазерленд
Тед Сазерленд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ходячие мертвецы: Мир за пределами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Ходячие мертвецы: Мир за пределами - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Создатели «Ходячих мертвецов» наконец показали, каким образом возник зомби-вирус
Создатели «Ходячих мертвецов» наконец показали, каким образом возник зомби-вирус
Кадры из сериала
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