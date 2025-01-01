Меню
Джулия Ормонд
Награды
Награды и номинации Джулии Ормонд
Julia Ormond
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джулии Ормонд
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Золотая малина 2008
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
