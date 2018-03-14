«Восставший из ада 10: Приговор»: Рецензия Киноафиши

Мир боли для грешников и зрителей

Легендарный Пинхэд и его сотоварищ-сенобит Аудитор пытаются придумать новые способы привлечения жертв — классическая шкатулка Лемаршана всё хуже работает в мире современных технологий. Испытывают они свои нововведения на маньяке-педофиле. В это же время братья полицейские расследуют серию убийств, совершённых маньяком на основе Библии. Но когда им дают новую напарницу для поддержки, выясняется, что старший из братьев воспринимает всё происходящее слишком лично, теряя грань между работой и остальной жизнью. Разумеется, ему предстоит столкнуться и со служителями ада, у которых на него свои планы.

Кадр из фильма «Восставший из ада 10: Приговор»

На сегодняшний день «Восставший из ада» — одна из самых продолжительных франшиз ужасов на экранах. Сравниться с этой серией могут разве что «Кошмар на улице вязов», «Пятница 13-е», «Хэллоуин» и ещё пара настолько же эпохальных сюжетов. Вот только в отличие от остальных, постоянно пытающихся захватить всё большую аудиторию, «Восставший» с определённого момента ушёл в глубокое подполье: низкобюджетные фильмы выпускаются сразу на носителях, минуя кинотеатры. Началась история «Восставшего из ада» с совсем небольшого произведения Клайва Баркера Hellbound Heart (дословно перевести на русский это название практически невозможно), вышедшего в 1986 году. Годом позже Баркер самолично решил его экранизировать, лишь совсем немного подкорректировав некоторые сюжетные моменты. Так и появился первый «Восставший из ада» (в оригинале название звучит как Hellraiser, что интересно, именно этот фильм заставил авторов комиксов про экзорциста Джона Константина сменить название на Hellblazer — «Посланник ада»).

Кадр из фильма «Восставший из ада»

Удивительно, но в первом фильме знаменитые «сенобиты» — служители ада — фигурировали совсем мало и выполняли сугубо второстепенную роль. В первую очередь это была история о том, как люди поддаются своим низменным желаниям и к каким последствиям это может привести. Сенобиты во главе с Пинхэдом (самый яркий персонаж с головой, утыканной булавками) просто появлялись при открытии шкатулки и забирали грешника в ад. Но именно они больше всего полюбились зрителям. И дальнейшие истории по большей части объединяют только эти зловещие фигуры.

Кадр из фильма «Восставший из ада 4: Кровное родство»

Уже начиная со второй части Баркер оставался лишь продюсером, не принимая участия в съёмочном процессе. Поэтому новые авторы стали сами строить дальнейшую мифологию. Больше всего поклонники любят серию до четвёртого фильма. Здесь неплохо раскрывается прошлое Пинхэда — когда-то он был простым военным, открывшим шкатулку в поисках удовольствий. Но в целом сюжеты по большей части похожи: сенобиты вырываются из ада на землю и изощрённо убивают грешников, превращая некоторых в своих помощников (особенно хорош новомодный сенобит-диджей). В четвёртой же части заодно показано, как можно навсегда изгнать их с земли. Автор той самой шкатулки Филип Лемаршан придумал конструкцию с бесконечно отражающимся светом, которая не позволит им вернуться.

Кадр из фильма «Восставший из ада 2»

Но после логичного завершения Dimension Films решили не отпускать успешную франшизу и продолжили создавать фильмы, уже слабо связанные с первоначальной историей. Действительно интересен из них разве что пятый, с подзаголовком «Инферно». Снимал его тогда ещё начинающий режиссёр Скотт Дерриксон («Синистер», «Доктор Стрэндж»). Это скорее мистический детектив с жуткой и довольно непредсказуемой развязкой. А всё, что происходило дальше, больше похоже на бесконечные фанфики: в большинстве историй Пинхэд и сенобиты вообще играют минимальную роль, а сюжеты раз за разом обыгрывают всевозможные стандарты жанра хоррор.

Кадр из фильма «Восставший из ада 7: Мертвее мёртвого»

Апофеоз «падения» франшизы наступил в 2011 году с выходом фильма «Восставший из ада 9: Откровение». Его разругали даже самые ярые фанаты. Снят он с минимальными вложениями и явно наспех (говорят, что Dimension Films боялись потерять права). В картине даже отказался сняться Даг Брэдли, до этого заглядывавший в роли Пинхэда во все части. Странным образом, на роль нового главы сенобитов решили взять малоизвестного актёра Стефана Смита Коллинза с круглым и добрым лицом, вовсе не внушающего того страха, который возникал после фразы «Боль — это я» во второй части.

Кадр из фильма «Восставший из ада 9: Откровение»

Но на самом деле поклонникам классических историй всё это время было чем себя занять. Регулярно выходили комиксы «Восставшего из ада» по миру, к первым из них Клайв Баркер имел непосредственное отношение. Из них можно узнать и предысторию самого Лемаршана, причём она во многом противоречит тому, что показано на экранах: в комиксах Лемаршан создавал не только шкатулки, но и множество других приспособлений, открывающих ворота в ад, а в кино он жалел о своём изобретении. Кроме того, Кёрсти Коттон (героиня первых двух фильмов, ещё она ненадолго появлялась в шестой части) успела побывать в комиксах хозяйкой ада, заняв место Пинхэда, и попытавшись устроить там порядок. А совсем недавно Баркер решил убить Пинхэда и столкнул его в книге «Алые Евангелия» с другим своим любимым героем — детективом Гарри Д’амуром (этот персонаж знаком зрителям по фильму «Повелитель иллюзий», там его сыграл Скотт Бакула).

Кадр из фильма «Восставший из ада 10: Приговор»

Что касательно недавно вышедшей десятой части — она, конечно же, интереснее, чем предыдущая (что вовсе нетрудно). Интересно, что режиссёр нового фильма Гэри Дж. Танниклифф принимал участие в создании франшизы практически с первых частей. Поначалу в роли гримёра, потом — сценариста. И вот он решил выпустить собственный фильм: сам написал сценарий, придумал новые образы монстров, сам снял и даже сыграл одну из главных ролей. К сожалению, эта часть так же дешёва, как и предыдущие две-три. Вся картина ада ограничена парой комнат. Хотя выглядит это действительно страшно и впечатляюще. Неплоха и детективная составляющая, хоть она и далеко не нова. Очередной Пинхэд, конечно, не дотягивает до уровня оригинального, но всё-таки выглядит лучше предшественника из девятого фильма. Правда появляется он совсем ненадолго, уступив место другому сенобиту — Аудитору Стигской Инквизиции (его и играет режиссёр).

Кадр из фильма «Восставший из ада 10: Приговор»

Но, как ни крути, ощущение любительской подделки всё равно не покидает на протяжении всего фильма. Слишком уж бросаются в глаза немногочисленные локации, простой грим и слабые съёмки. Хотя здесь автор чуть ли не впервые попытался показать контакт представителей ада с небесами. Пока что совершенно непонятно, что будет с франшизой дальше. Нынешние фильмы не выдерживают никакой конкуренции с современным кинематографом. Вся надежда разве что на Клайва Баркера. Он уже больше пяти лет обещает вернуться к производству «Восставшего из ада» то ли перезапустив серию фильмов, то ли создав новый сериал. Возможно, его участие, да и память о популярности первых картин привлекут внимание продюсеров и публики. Тогда у Пинхэда появится ещё одна возможность познакомиться грешников с царством боли.

Алексей Хромов.